Yeni Başkan Burak Elmas'tan ilk taş: Ali Koç, G.Saray hakkında yanlış konuşuyor
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Yeni Başkan Burak Elmas'tan ilk taş: Ali Koç, G.Saray hakkında yanlış konuşuyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas, seçimin ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Elmas, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile çok eski arkadaş olduğunu ama Galatasaray'a yönelik söylemlerinden dolayı tartışma yaşadığını ifade etti. Elmas, "Çok eski arkadaşımdır. Ama Galatasaray hakkındaki açıklamalarını yanlış buluyorum. Kendisine de söyledim ve sert tartıştık. Geçmişteki yöneticilerin hatalarını bugünün yöneticileri de yaparsa zarar verirler. Futbol zaten zor süreçten geçiyor" dedi.

Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas, başkan seçilmesinin ardından gündeme yönelik açıklamalar yaptı. Elmas, Galatasaray'ı nasıl yöneteceği konusunda konuşurken ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin 1 numaralı ismi Ali Koç ile aralarında yaşadıkları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Elmas, Koç ile sert bir tartışma yaşadıklarını ifade etti.

"FUTBOL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YATIRIMLARINA YAKIŞIR OLMALI"

Sabah'a verdiği röportajın ilk bölümünde Elmas, "Galatasaray'ı birleştirici bir anlayışla yöneteceğim, verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim" dedi. Elmas, Türk futbolunun geldiği noktayı da şöyle özetledi: "Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'LA SERT TARTIŞMA YAŞADIM"

Ali Koç'la ilgi görüşü sorulan Burak Elmas, "Ali Koç çok eski arkadaşım. Galatasaray'la ilgili zaman zaman yaptığı bazı açıklamaları çok yanlış buluyorum. Galatasaray'a haksızca eleştirilerde bulundu. Bunu kendisine de söyledim. Hatta sert bir tartışma da yaşadık bu söylemlerinden dolayı. Geçmişteki yöneticilerin yaptığı hataların aynısını bugünün yöneticileri de yaparsa futbolumuza büyük zarar verirler. Futbolumuz zaten zor bir süreçten geçiyor, bunu düzeltmek için çalışmalıyız" yanıtını verdi.

"BAŞKANLAR BAŞARISIZLIKLARINI SAKLIYOR"

Öte yandan Burak Elmas, uzun yıllardır Galatasaray'ın içinde olduğunu ifade ederken, kulüp yöneticilerini de eleştirdi. Elmas, "20'li yaşlarımdan beri Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya ancak çözüm üretilmiyor. Futbolumuz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Kulüp başkanları da bu durumu kendi başarısızlıklarını saklamak için araç olarak kullanıyor. Mesela, hakemlerden herkes şikayetçi ama bu konuya dair başkanlar çözüm üretmiyor. Kişilere eleştiri yapmak yerine sistemdeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı" ifadelerini kullandı.

Yeni Başkan Burak Elmas'tan ilk taş: Ali Koç, G.Saray hakkında yanlış konuşuyor
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