G.Saray'ın uzun süre peşinden koştuğu Götze, PSV'ye transfer oldu
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G.Saray'ın uzun süre peşinden koştuğu Götze, PSV'ye transfer oldu

07.10.2020 09:08 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:18

Transfer döneminde ismi uzun süre Galatasaray'la anılan Alman yıldız Mario Götze'nin yeni adresi belli oldu. 28 yaşındaki isim, Hollanda ekibi PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminin sözleşmesiz isimlerinden Mario Götze, Hollanda devi PSV'ye resmen transfer oldu.

Borussia Dortmund'la sözleşmesi bittikten sonra kontratını yenilemeyen Götze, PSV'ye Hollanda'da transferin son gününde imza attı.

G.Saray'ın uzun süre peşinden koştuğu Götze, PSV'ye transfer oldu

"FARKLI BİR YARIŞ İSTEDİM"

İmzanın ardından açıklamada bulunan Götze, "Transfer döneminde bir çok takımdan teklif aldığım doğru. Ben duygusal bir insanım, herhangi bir takımı seçmekte özgürdüm. Herhangi bir takıma gidebilirdim ama Hollanda Ligi'ndeki yarışa katılmak istedim. Tamamen farklı bir yarış istedim" sözlerini kullandı.

Yapılan açıklamada 28 yaşındaki Alman yıldızın sözleşmesinin 2 yıllık olduğu ifade edildi.

Mario Götze, en büyük başarısını 2014 yılında Almanya milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanarak yakaladı. Orta saha oyuncusu, 21 resmi maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

G.Saray'ın uzun süre peşinden koştuğu Götze, PSV'ye transfer oldu
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