G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti

Galatasaray'ın transferini bitirmek üzere olduğu Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, kulübü Zamalek'e "Benim hakkımda söylenenler şimdiye kadar doğru değil, özellikle Zamalek kulübünün tüm isteklerini karşıladığım için, neden bazı insanların arzumu yerine getirmek için yoluma çıktığını bilmiyorum?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, kulübü Zamalek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

23 yaşındaki futbolcu, "Benim hakkımda söylenenler şimdiye kadar doğru değil, özellikle Zamalek kulübünün tüm isteklerini karşıladığım için, neden bazı insanların arzumu yerine getirmek için yoluma çıktığını bilmiyorum?" açıklamasında bulundu.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek ile tekrar temas kurdu ve transferde son aşamaya geldi.

Mısır basınında yer alan habere göre; St. Etienne'in de aradan çekilmesiyle birlikte Mostafa Mohamed için Zamalek ile görüşen tek kulüp haline gelen Galatasaray, teklifini yükseltti. Galatasaray, 1.5 sezonluk kiralama için 2 milyon dolar önerdi. 2021-22 sezonun sonuna kadar geçerliliğini sürdürecek 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu teklifi yaptı.

Zamalek içerisinden bir kaynak, kulübün bu teklifi kabul ettiğini ve finansal koşullardan ötürü Mohamed'den gelecek paraya ve bu paranın da en hızlı biçimde kasaya girmesine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

TRANSFERDE TEK ENGEL KALDI

Zamalek'in Galatasaray ile 2 milyon dolarlık ödeme takvimini görüştüğü, ücretler üzerinde herhangi bir anlaşmazlığın kalmadığı bilgisi de verildi. Transferin resmileşmesinin önündeki tek engelin, artık Mostafa Mohamed ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin olduğu; bu görüşmelerin de anlaşmayla sona ermesi halinde resmi açıklamaların yapılacağı yazıldı.