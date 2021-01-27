G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti

27.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:57
G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti

Galatasaray'ın transferini bitirmek üzere olduğu Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, kulübü Zamalek'e "Benim hakkımda söylenenler şimdiye kadar doğru değil, özellikle Zamalek kulübünün tüm isteklerini karşıladığım için, neden bazı insanların arzumu yerine getirmek için yoluma çıktığını bilmiyorum?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, kulübü Zamalek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

23 yaşındaki futbolcu, "Benim hakkımda söylenenler şimdiye kadar doğru değil, özellikle Zamalek kulübünün tüm isteklerini karşıladığım için, neden bazı insanların arzumu yerine getirmek için yoluma çıktığını bilmiyorum?" açıklamasında bulundu.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek ile tekrar temas kurdu ve transferde son aşamaya geldi.

Mısır basınında yer alan habere göre; St. Etienne'in de aradan çekilmesiyle birlikte Mostafa Mohamed için Zamalek ile görüşen tek kulüp haline gelen Galatasaray, teklifini yükseltti. Galatasaray, 1.5 sezonluk kiralama için 2 milyon dolar önerdi. 2021-22 sezonun sonuna kadar geçerliliğini sürdürecek 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu teklifi yaptı.

Zamalek içerisinden bir kaynak, kulübün bu teklifi kabul ettiğini ve finansal koşullardan ötürü Mohamed'den gelecek paraya ve bu paranın da en hızlı biçimde kasaya girmesine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

TRANSFERDE TEK ENGEL KALDI

Zamalek'in Galatasaray ile 2 milyon dolarlık ödeme takvimini görüştüğü, ücretler üzerinde herhangi bir anlaşmazlığın kalmadığı bilgisi de verildi. Transferin resmileşmesinin önündeki tek engelin, artık Mostafa Mohamed ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin olduğu; bu görüşmelerin de anlaşmayla sona ermesi halinde resmi açıklamaların yapılacağı yazıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemre Kemer Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Arda Turan Caner Erkin Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 18:03:59. #1.16#
title