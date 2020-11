G.Saray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı: Hani nerede o F.Bahçe'yi şişirenler?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı, Spor Saati adlı programda Fenerbahçe'nin oyunu hakkında açıklamalarda bulundu. Altaylı, Fenerbahçe'nin oturmuş bir futbolunun olmadığını ve iyi oynamadığını belirterek, sarı lacivertlileri övenlere "Hani nerede o Fenerbahçe'yi şişirenler?" sözüyle tepki gösterdi.

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Fenerbahçe'nin ligde gösterdiği performansı eleştirdi.

İşte Altaylı'nın Fenerbahçe hakkındaki sözleri;

"Fenerbahçe o kadar iyi oynamıyor, medyanın gazına gelmeyin' diyordum, küfür ettiler. Ne oldu? Hani nerede o Fenerbahçe'yi şişirenler? Dün Erol Bulut'u öv bugün göm... Dün göm bugün yukarı çıkar... Zamana ihtiyacı var adamın. Tutarlı olun. Fenerbahçe'nin oturmuş bir futbolu hala yok. Fenerbahçe, Konyaspor'a yenilebilir, normal bir şey bu. Hiçbir takım üç günde beş günde oluşmuyor. İki maç kaybettin diye hiçbir şey kaybetmezsin. Fenerbahçe hala bir maç iyi, bir maç kötü oynayabilen bir takım"

"SERDAR'A ALTERNATİF OLUŞTURULMALI"

"Serdar Aziz gibi savunmacılarla sıkıntı çeker Fenerbahçe. Serdar'ın dengesiz futbol anlayışı, dengesizlik artınca bir süre sonra agresyona dönüşüyor. Yediği haltı bildiği için gereksiz agresyona dönüşüyor. Her hakem, Serdar'a göz yummuş olabilir ama hep olacak değil. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'e alternatif oluşturması lazım."

"Bu sezonun en çok konuşulan transferi neydi? Mert Hakan Yandaş... İngilizce sorayım, 'Where is he?' Mert Hakan Yandaş transferinde ne dedim? Fenerbahçe'nin bu tarz transferleri arasında işine yarayan tek kişi Rıdvan Dilmen. Bu gibi transferler, o çocuğu mundar edebiliyor. Madem bu kadar kıymetli transferdi, madem bütün bütçe kısıtlamalarına rağmen Galatasaray'ın elinden almak derdin vardı..."

"EROL BULUT'UN ÇÖZMESİ LAZIM"

"Bunlar iyiye işaretler değil. Nasıl ki Fatih Terim'i eleştiriyorsak bu kadar önem verdiğin ve kıyamet kopardığın oyuncuyu oyuna sokamıyorsan problem vardır. Erol Bulut'un da orada problemi var, çözmesi lazım."

"Fenerbahçe'nin ortalarına kim ne yapacak ceza alanında... Futbolda artık orta morta yok... Dünya futbolunda sağdan getir soldan getir ortada bir tane uzun zıplasın vursun yok artık. Görmüyoruz hiçbir yerde. Ya artık o tip santrforlar bulunamıyor ya da durdurmak çok kolay olduğu için... 768 orta yapıldı 0 gol. Yani..."

"VAR'A BAŞINDAN BERİ KARŞIYIM"

"Anlamadım neden iptal edildiğini... İlk baktığımda omuzla aldı sandım ama ağır çekimde elle almış gibi... VAR'a başından beri karşıyım, oyunu çirkinleştirdiğini ve başka tartışmalar yarattığını düşünüyorum. Futbol böyle bir şey değildi. O zaman VAR'ı da bırakıp bir hakem odası kursunlar falan. Bir garip iş oldu. Duruyor geliyor, 18 pozisyon geriye gidiliyor başkası gitmiyor."

Türkiye'de futboldaki şaibeyi iyice artırdı. İngiltere'de bile bu tartışma başladı. Bu maçta hakemlik başka pozisyon da yoktu. Fenerbahçe çok kötü oynadı. İyi oynadı şanssızlıkla kaybedilen maç değildi bu. Kötü oynayarak kaybetti, belki farklı kaybedip belki berabere kalabilirdi ama kazanamazdı. Mağlubiyetin hayırlısı olmaz. 'Buradan ders çıkardım' falan... Pek ders çıkaran yok."

G.SARAY'DA ASBAŞKANLIK YAPTI

Gazeteci kimliğiyle bilinen Fatih Altaylı, 2001 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde asbaşkanlık görevinde bulundu.