G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, her iki takımda da beraber oynadığı Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye gitmesini değerlendirdi. Alman futbolcu, "Ben olsaydım gitmezdim. Rekabet halinde olan kulüplere gitmek bana pek doğru gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, hem Antalyaspor'da hem de sarı kırmızılılarda beraber oynadığı Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fanatik'in sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü Alman futbolcu, "Ben olsaydım, Podolski olarak Fenerbahçe'ye asla gitmezdim" diyerek bu transfer gibi ezeli rakibe geçiş yapmanın doğru olmadığını belirtti.

35 yaşındaki oyuncu, "Sinan Gümüş benim çok iyi arkadaşım ve birlikte Galatasaray'da da oynadık. Antalya'da zaten kiralıktı. O tercihini başka bir takımdan yana kullandı. Kendisine başarılar diliyorum. Ancak onun yerinde ben olsaydım, Podolski olarak Fenerbahçe'ye asla gitmezdim. Elbette bu benim düşüncem. Almanya'da yıllarca Köln'de ya da Türkiye'de Galatasaray'da oynadıktan sonra, bu takımlarla rekabet halinde olan kulüplere gitmek bana pek doğru gelmiyor. Tabii ki bu benim düşüncem. Başkaları ne yapar bilemem. Herkes bu konuda farklı düşünebilir ve farklı düşüncelere de saygı duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

"YAPILAN YORUMLAR APTALCA"

Podolski 2010 yılında Dortmund ve Köln arasında oynanan maçta gerginlik yaşadığı Nuri Şahin ile takım arkadaşı olması hakkında da görüşlerini dile getirdi.

Antalyaspor'un yeni transferini değerlendiren Podolski, bu durum için yapılan yorumları aptalca bulduğunu ifade etti ve "Nuri, büyük bir tecrübesi olan bir oyuncu. Çok iyi bir transfer ve kaliteli bir isim. Böyle bir oyuncunun Süper Lig'e gelmesi ve Antalyaspor'da oynayacak olması önemli. Henüz 31 yaşında ve 3-4 yıl daha futbolda çok önemli işler yapacağını ve bize de önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Umarım o ve diğer oyuncularla birlikte iyi bir takım olacağız. Nuri ile çok iyi bir ilişkimiz var. Geçmişte yaşanan olayla ilgili konuşmadık. Sosyal medyada bir takım yorumlar yapıldı ama bunlar aptal insanların, aptalca yorumları. Bunları umursamıyorum. Futbol kariyerimde Nuri dışında birçok oyuncuyla gergin anlar yaşadım. Futbolun içinde bunlar oluyor. Sonuçta ben bir savaşçıyım ve sahada kazanmak için oynuyorum" sözleriyle konuya açıklık getirdi.