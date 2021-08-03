G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi Randers ile Falcao'nun değerinin neredeyse aynı olması dikkat çekti

Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşacak. Randers, bütçe olarak ve kadro kalitesi olarak Galatasaray'dan bir hayli zayıf ama ön elemelerde sürprizler yaşanabilir. Randers'ın değeri toplamda 9 milyon euro. Galatasaray da ise yedek bekleyen Falcao, bonuslarla birlikte 7 milyon eurodan fazla kazanıyor.

Aslan, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için St. Johnstone'un ardından Randers'ı da elemek zorunda. Randers, Danimarka'nın köklü ekiplerinden fakat pek başarılı bir takım değil. Randers, geçen sezon ligi 5. olarak tamamladı. Bu sezona ise iyi başladılar. 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiler. Takım değeri ise oldukça düşük.

FALCAO KADAR

Randers'ın toplam takım değeri 9 milyon euro. Galatasaray'da ise kulübede tutulan Radamel Falcao tek başına bu paraya yakın bir ücret alıyor. Normal şartlarda Aslan'ın iki takımı da çok rahat elemesi gerekiyor fakat temsilcilerimiz ön elemelerde çokça sürpriz takımlara elendi.