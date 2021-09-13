G.Saray'ın 7 milyon euroya aldığı Nelsson, tel tel dökülüyor! Performansı endişe yarattı

Victor Nelsson'un son olarak Trabzonspor karşılaşmasında ortaya koyduğu futbol, bazı endişeleri beraberinde getirdi. Nelsson, Cornelius'un attığı golde kafa topuna çıkmadı, ofsaytı bozdu. İkinci devrede de bir pozisyonda topu ıska geçti.

İSTATİSTİKLERİ KÖTÜ

Nelsson'un istatistikleri de bir hayli kötü. 90 dakikada 0 top çalma, 4 top kaybı, 3 uzun topta 1 isabet, kazanılan 0 ikili mücadele ve 5 hava topu mücadelesinde 2 kazanma.

MARCAO'YU ARATTI

Luyindama'nın Marcao'nun yokluğunda performansını yükselttiği görülürken, Nelsson'un uyumsuzluğu dikkat çekti. Yorumcu Rıdvan Dilmen de Marcao'nun dönüşüyle Nelsson'un kulübeye çekileceği görüşünde. Webaslan ve Galatasaray Sözlük'te Nelsson'un performansı tartışma konusu oldu.

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