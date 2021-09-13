G.Saray'ın 7 milyon euroya aldığı Nelsson, tel tel dökülüyor! Performansı endişe yarattı
Aslan'ın yeni savunmacısı Victor Nelsson, çıktığı ilk 3 lig maçında beklentileri karşılayamadı. 22 yaşındaki oyuncu Trabzonspor maçında 90 dakikada hiç top çalamadı, 4 kez top kaybı yaptı. Victor Nelsson'un performansı taraftar forumlarında tartışma konusu oldu.
Victor Nelsson'un son olarak Trabzonspor karşılaşmasında ortaya koyduğu futbol, bazı endişeleri beraberinde getirdi. Nelsson, Cornelius'un attığı golde kafa topuna çıkmadı, ofsaytı bozdu. İkinci devrede de bir pozisyonda topu ıska geçti.
İSTATİSTİKLERİ KÖTÜ
Nelsson'un istatistikleri de bir hayli kötü. 90 dakikada 0 top çalma, 4 top kaybı, 3 uzun topta 1 isabet, kazanılan 0 ikili mücadele ve 5 hava topu mücadelesinde 2 kazanma.
MARCAO'YU ARATTI
Luyindama'nın Marcao'nun yokluğunda performansını yükselttiği görülürken, Nelsson'un uyumsuzluğu dikkat çekti. Yorumcu Rıdvan Dilmen de Marcao'nun dönüşüyle Nelsson'un kulübeye çekileceği görüşünde. Webaslan ve Galatasaray Sözlük'te Nelsson'un performansı tartışma konusu oldu.