G.Saray, devre arası hücum hattını da gençleştiriyor! Zararına da olsa 4 isimle yollar ayrılacak
Sezon başında yeni yapılanma sürecine giren Galatasaray'da transfer daha yeni başlıyor. Aslan, hücum hattına genç ağırlıklı 4 takviye yapacak. Bir de sol bek takviyesi gündemde. Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne, zararına da olsa takımdan gönderilecek. Yabancı kısıtlamasında da bu isimler sorun teşkil ediyor. Fatih Terim, Kayserispor maçından sonra "Ocak ayını bekleyin" demişti.
Savunma kurgusundan memnun olan Fatih Terim, hücum hattının verimsizliğinden dolayı perişan olmuş durumda. Feghouli, Babel, Mostafa ve Diagne yokları oynuyor. Feghouli, Babel ve Mostafa, devre arasında çok büyük olasılıkla gönderilecek. Zararına da olsa; yabancı kuralına takılmamak için bu oyunculara veda edilecek. Diagne'nin de artık son şansları. Ancak gitme olasılığı daha ağır basıyor.
ÇÖZÜM ÜRETMEKTEN BIKTI
Hücum hattındaki bu 4'lüden verim alamayan Terim, adeta çözüm üretmekten tükendi. Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu da inişli çıkışlı performanslar sergiliyor, fakat takımın hücum presinde büyük rolleri var. Skor üretemedikleri gibi maaşları da yüksek olan bu 4'lünün takımdan gönderilmesi artık elzem. Öte yandan bir de sol bek transferi gündemde.
19-25 YAŞ ARALIĞI
Galatasaray scout ekibi taramalarında odağını hücum hattına vermiş durumda. Yeni transferlerde kriter 19-25 yaş aralığı. 1 orta saha, 1 forvet ve 2 kanat oyuncusu alınması gündemde.