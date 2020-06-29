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Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi

Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan 1-1'lik Başakşehir maçında taraftarı çileden çıkardı. Faslı oyuncuya sosyal medyadan ağır eleştiriler gelirken yıldız isim için "Gelmiş geçmiş en kötü 10 numara" gibi yorumlar yapıldı.

Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
29.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:42

Süper Lig'de 29. haftanın önemli maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Maç sonrasında gözler Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda'ya çevrildi. Sosyal medyada eleştirisi konusu olan Belhanda için "Gelmiş geçmiş en kötü 10 numara" ve "Belhanda kalırsa kimse kombine almaz" gibi yorumlar yapıldı.

Başakşehir maçı sonrası Belhanda için yapılan yorumlardan bazıları:

*Galatasaray'da gelmiş geçmiş, en kötü on numara giyen topçu Belhanda'dır.

*Koskoca Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'ya emanet edildiyse vay halimize.

*Belhanda uzun süre görüşmeyelim birader, nereye gideceksen git artık.

*Belhanda bizi bitirdin.

*Belhanda kalırsa kimse kombine almaz.

AYRILIĞI AN MESELESİ

Galatasaraylı Younes Belhanda ile yollar kesin olarak ayrılıyor. France Football, Belhanda'nın Suudi Arabistan'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Daha önce adı Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al-Hilal takımıyla anılan Belhanda için Al-Nassr da resmen devreye girdi.

TEMASLAR KURULDU

Al-Nassr yetkilileri transfer görüşmeleri yapmak için sarı-kırmızılılardan izin alarak 30 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle temas kurdu. En az 7 milyon Euro gelir beklenen Belhanda transferinin önümüzdeki günlerde resmen netlik kazanması bekleniyor. Böylelikle Galatasaray, bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon Euro kazanan Faslı'nın maliyetinden kurtulmuş olacak.

(Sabah)

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