G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!"

Sarı-Kırmızılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkında arazide bilgilendirme yaptı. Cengiz, F.Bahçe ile olan gerilimi yükseltecek açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz, "2 tane tıfıl yönetici! (Selahattin Baki ve Metin Sipahioğlu) Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular. F.Bahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor" dedi.

Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz Fenerbahçe'ye sert çıktı. Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkında arazide bilgilendirme yaptı. Cengiz, F.Bahçe ile olaran gerilimi yükseltecek açıklamalar yaptı.

İşte Cengiz'in çok konuşulacak açıklamaları:

"TAKIMLARI DOĞRU YÖNETİLMİYOR"

"2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular. Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor.

"TARİHÇİ ÇIKARABİLDİLER Mİ!"

Bugüne kadar bir tarihçi çıkarabildiler mi? Kendi yazdıkları metni deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemezler.

"37 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR"

Ben başkanlarla muhatabım. Ali Bey'le oturduk konuştuk. '30 şampiyonluğumuz var' dedi, ben de '37 şampiyonluğumuz var' dedim. Korkarım bir şampiyonlukları eksilecek.

"SEN NİYE DUA ETTİRMİYORSUN!"

Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. Dua diyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi?

"ONAYLAMADIĞIM KARARLAR ALINDI"

Kulüpler Birliği'nde onaylamadığım, onaylayamayacağım kararlar alındı. Bazı takımlar lehine alınıyor. 21 kulübün tam ittifak ettiği şeyler olmalı. Adı birlik. Birlik yok.

"FLORYA'DA DEPREM RİSKİ VAR"

30 dönüm arazimiz var. Ormanın arkasında 60 dönümlük arazi var. 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve deprem riski taşımakta binalar. Hepsini buraya taşıyacağız.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Çevre ve Şehircilik Bakanı sevgili Murat Kurum'a çok çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüne müthiş destek verdi. Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir çakılı Galatasaray için 1 metre öteye götürene minnet duyarım. Burası, stadımıza sadece 8 km ve 8 dakika uzaklıkta. Maç günleri stadyuma ulaşım sorunu tamamen ortadan kalkacak.

"FLORYA VE RİVA ANLAŞMALARI HOŞUMUZA GİTMEDİ"

Florya ve Riva anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyonu futbolcu transferlerine gitti. Bunun banka borçlarının kapatılması için kullanılacağıydı. Galatasaray'ın mali açıdan 6 bin kalem 7 milyon TL'lik basit hacizlere soktu, icradan öte."