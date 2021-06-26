G.Saray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Visca ile alacak
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G.Saray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Visca ile alacak

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Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için mesai harcadığı Edin Visca için Galatasaray devreye girdi. Cimbom, Fatih Terim'in çok istediği başarılı futbolcu için önümüzdeki hafta Başakşehir yönetimiyle masaya oturacak. Terim'in raporu doğrultusunda Burak Elmas, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la Visca için ilk teması kuracak. İrfan Can'da çalım yiyen Aslan, Visca transferiyle Ali Koç'a yanıt vermek istiyor.

Geçtiğimiz sezon birçok transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon öncesi de düelloya girdi. İrfan Can Kahveci'nin yankıları hala sürerken, Türk futbolunun iki devi bu kez bir başka büyük transfer operasyonuna girişiyor.

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Visca'ya imza attırıp Ali Koç'un İrfan Can çalımına yanıt verecek

BİR SAVAŞ DAHA

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca için Galatasaray devreye girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Visca'nın maliyetini masaya yatırmak amacıyla Sarı-Kırmızılı kulübün yeni yönetimi ile Başakşehir yetkilileri önümüzdeki hafta masaya oturacak.

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Visca'ya imza attırıp Ali Koç'un İrfan Can çalımına yanıt verecek

İRFAN CAN'IN İNTİKAMI

Galatasaray, Visca transferini bitirerek İrfan Can'ı kapan Fenerbahçe'ye de bir ders vermek istiyor. Ali Koç'un Visca konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

G.Saray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Visca ile alacak
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