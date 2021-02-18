G.Saray, Atatürk'ün ve kulübün efsaneleri Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın isimlerini Mars'ta yaşatacak

Galatasaray'dan 'İsmini Mars'a Gönder' projesi kapsamında anlamlı harekete imza attı.

Sarı kırmızılılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kulübün kurucus Ali Sami Yen ve kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay'ın isimlerini Mars'a gönderdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mars'ta geçmiş yaşamın izini arayacak olan Perseverance Uzay Aracı gezegene iniş yapmak üzere. Nasa'nın "İsmini Mars'a Gönder" projesi kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucumuz Ali Sami Yen ve Taçsız Kral Metin Oktay'ın isimleri Mars'a gönderildi" ifadelerine yer verildi.