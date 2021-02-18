G.Saray, Atatürk'ün ve kulübün efsaneleri Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın isimlerini Mars'ta yaşatacak
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G.Saray, Atatürk'ün ve kulübün efsaneleri Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın isimlerini Mars'ta yaşatacak

18.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:49
G.Saray, Atatürk'ün ve kulübün efsaneleri Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın isimlerini Mars'ta yaşatacak

Galatasaray, NASA'nın 'İsmini Mars'a Gönder' projesi kapsamında Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Metin Oktay'ın isimlerini Mars'a gönderdiklerini sosyal medyadan duyurdu.

Galatasaray'dan 'İsmini Mars'a Gönder' projesi kapsamında anlamlı harekete imza attı.

Sarı kırmızılılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kulübün kurucus Ali Sami Yen ve kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay'ın isimlerini Mars'a gönderdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mars'ta geçmiş yaşamın izini arayacak olan Perseverance Uzay Aracı gezegene iniş yapmak üzere. Nasa'nın "İsmini Mars'a Gönder" projesi kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucumuz Ali Sami Yen ve Taçsız Kral Metin Oktay'ın isimleri Mars'a gönderildi" ifadelerine yer verildi.

G.Saray, Atatürk'ün ve kulübün efsaneleri Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın isimlerini Mars'ta yaşatacak
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