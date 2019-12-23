Futbolda kadın dayanışması

23.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:34

Takımın başkanı ve aynı zamanda forvet oyuncusu olan Nurcan Çelik, tesislerde idman yapmalarına izin veren Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'ya teşekkür etti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, -

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kadınlar 2'nci Lig takımlarından Akdeniz Nurçelikspor'un Başkanı ve aynı zamanda forvet oyuncusu olan Nurcan Çelik, Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'nın önemli bir misyon üstlendiğini ve kadınları cesaretlendirdiğini ifade etti.Kadınlar 2'nci Lig 9'uncu hafta mücadelesi için Kayseri'ye gelen Akdeniz Nurçelikspor, maçtan bir gün önce yapılan ter idmanını İstikbal Mobilya Kayserispor tesislerinde gerçekleştirdi. Takımın başkanı ve aynı zamanda forvet oyuncusu olan Nurcan Çelik, kadın dayanışmasıyla tesislerde ter antrenmanı yapmalarına izin veren Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'ya teşekkür etti.Nurcan Çelik, Süper Lig'de ilk defa bir kadın başkanın görev yapmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Hem yöneticilik kısmında hem de sahada yer alıyorum. Bu durum elbette ki zor oluyor. Dilerim benim gibi kadın başkanlar, kadın antrenörler çoğalır. Kayserispor, kadın takımı Kayseri Gençlerbirliği'ni umarım kendi bünyesine alır. Bütün Profesyonel kulüplere örnek olur. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile gurur duyuyoruz. Kadın futbol takımının başkanı olarak ben de bir ilk olduğumu düşünüyorum. Diğer kulüplere de örnek olmasını ve kadın başkanların çoğalmasını temenni ediyorum" dedi.Akdeniz Nurçelikspor Antrenörü İlker Aktaş ise yaptığı açıklama, "Kayseri'ye gelmeden Bülent Uygun hocamla görüşüp, idman için tesislerinden yararlanma ricasında bulundum. Sağ olsun bizi kırmadı. Berna Başkan ve Bülent Hoca takımımızı tesislerde ağırladı. Kadın bir başkanın ligde görev yapması gurur verici. Berna hanım Türkiye'de bir ilki başardı. Kadınlara o kadar çok şiddet varken bir kadın başkanın Süper Lig'de olması müthiş bir şey. Umarım Berna başkan başarılı olur. Futbolun sadece erkek oyunu olmadığı kadınların da içinde olduğu bir spor dalı olduğunu unutmamalarını diliyorum. Hepsinden destek bekliyorum. Berna başkana ve Kayserispor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKayseri Gençlerbirliği ile Akdeniz Nurçelikspor arasında oynanan futbol maçı

Akdeniz Nurçelikspor Başkanı Nurcan Çelik ve teknik direktör İlknur Aktaş'ın konuşması

Kaynak: DHA