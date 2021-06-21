Futbolda "Atletik Performans Antrenörlüğü Antrenör Eğitim Programı"nın 3. aşaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbolda "Atletik Performans Antrenörlüğü Antrenör Eğitim Programı"nın 3. aşaması başladı

Futbolda 'Atletik Performans Antrenörlüğü Antrenör Eğitim Programı'nın 3. aşaması başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Futbolda "Atletik Performans Antrenörlüğü Antrenör Eğitim Programı"nın 3. aşaması Bursa'da başladı.

Futbolda "Atletik Performans Antrenörlüğü Antrenör Eğitim Programı"nın 3. aşaması Bursa'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 50 aday antrenörün katıldığı programda eğitimci olarak Doç. Dr. Alper Aşçı, Prof. Dr. Utku Alemdaroğlu, Prof. Dr. Yusuf Köklü, Doç. Dr. Osman Ateş, Mehdi Dolu Arslan ve Selver Say yer alıyor.

Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği eğitim programı, 26 Haziran'da tamamlanacak.

Programda pratik derslerin tümünde aday antrenörler sahada olacak. GPS kullanılarak aday antrenörlerin performans ölçümleri yapılacak ve elde edilen veriler üzerinden çalışmalar yürütülecek. Aday antrenörler, programın son iki gününde gerçekleştirilecek teorik ve pratik sınavlar çerçevesinde değerlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Gareth Bale Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbolda "Atletik Performans Antrenörlüğü Antrenör Eğitim Programı"nın 3. aşaması başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 19:20:32. #1.15#

title