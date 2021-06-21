Futbolda "Atletik Performans Antrenörlüğü Antrenör Eğitim Programı"nın 3. aşaması başladı

Futbolda "Atletik Performans Antrenörlüğü Antrenör Eğitim Programı"nın 3. aşaması Bursa'da başladı.

Futbolda "Atletik Performans Antrenörlüğü Antrenör Eğitim Programı"nın 3. aşaması Bursa'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 50 aday antrenörün katıldığı programda eğitimci olarak Doç. Dr. Alper Aşçı, Prof. Dr. Utku Alemdaroğlu, Prof. Dr. Yusuf Köklü, Doç. Dr. Osman Ateş, Mehdi Dolu Arslan ve Selver Say yer alıyor.

Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği eğitim programı, 26 Haziran'da tamamlanacak.

Programda pratik derslerin tümünde aday antrenörler sahada olacak. GPS kullanılarak aday antrenörlerin performans ölçümleri yapılacak ve elde edilen veriler üzerinden çalışmalar yürütülecek. Aday antrenörler, programın son iki gününde gerçekleştirilecek teorik ve pratik sınavlar çerçevesinde değerlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay