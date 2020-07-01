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Futbolcular, TFF'nin alt liglerle ilgili kararını sahada meşale yakarak kutladı

- Futbolcular, TFF'nin alt liglerle ilgili kararını sahada meşale yakarak kutladı 14 puan farkla lider olan Kocaelispor'dan şampiyonluk kutlaması Futbolcular antrenmanı bırakıp TFF'nin kararını kutladı TFF'nin alt liglerde maçların oynanmayacağını duyurması sonrasında 3. Lig 2.

01.07.2020 19:46 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:12

- Futbolcular, TFF'nin alt liglerle ilgili kararını sahada meşale yakarak kutladı

14 puan farkla lider olan Kocaelispor'dan şampiyonluk kutlaması

Futbolcular antrenmanı bırakıp TFF'nin kararını kutladı

KOCAELİ - TFF'nin alt liglerde maçların oynanmayacağını duyurması sonrasında 3. Lig 2. Grup'ta 14 puan farkla şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'un antrenmanını yarıda bırakan futbolcular, meşale yakarak kararı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verdi. TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilirken, TFF 3. Lig 2. Grup'ta en yakın rakibine 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor ise kararın ardından şampiyonluğu kutlamaya başladı. Antrenman sahasında meşaleleri yakan futbolcu ve takım yöneticileri, şampiyonluk kutlaması yaptı. Futbolcu ve takım yöneticilerinin ellerindeki meşalelerle Kocaelispor marşını okuyarak yaptıkları kutlama renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamaların ardından futbolcu ve yöneticiler maç hazırlıklarını sonlandırarak tatile çıktılar. Kocaelispor sosyal medya hesaplarından "Biz meşaleyi yaktık" ifadeleri ile paylaşılan görüntüler ise binlerce kişi tarafından beğenildi.

"Gecikmiş bir karardı"

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Kocaelispor Basın Sözcüsü Murat Barış, "TFF'nin vermiş olduğu karar, gecikmiş bir karardı. Bir karar verilmesi gerekiyordu. Açıkçası biz alt liglerdeki en rahat kulüptük. Bizim için oynamak da oynamamak da fark etmiyordu ama bir karar alınması gerekiyordu. TFF'nin 18 Temmuz'da liglerin başlayacağını duyurmasının ardından biz takımı topladık ve yaklaşık 2 haftadır çalışmalarımızı tesislerimizde sürdürüyorduk. Ama siz de takdir edersiniz ki gerek futbolcuyu gerek teknik ekibi hatta personeli bile maç atmosferine sokmak, motive etmek çok zordu. Çünkü her gün yeni bir haber geliyordu. Çok şükür tam nihai karar olmasa da ligler ile ilgili bittiği yönünde karar çıktı. Bu karar tüm camiamıza hayırlısı olsun. Önümüzdeki sezon çalışmaları ile ilgili malumunuz üzere kongremiz olacak. Normalde Mayıs ayında olması gerekirken, pandemi süreci dolayısı ile Ağustos'ta yapılacak. Şampiyonluğun keyfini sürelim. Kısa bir süre sonra zaten kongre sürecine gireceğiz" dedi.

Futbolcular, TFF'nin alt liglerle ilgili kararını sahada meşale yakarak kutladı

Kaynak: İHA

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