Futbolcular "Futbolmatik" sistemiyle çalışarak performansını artıracak Samsun'da uzay ve uçak mühendisi Yusuf Kahvecioğlu öncülüğünde 17 kişilik ekip tarafından, yapay zeka kullanarak futbolcuların performansını artırmak amacıyla "Futbolmatik" sistemi geliştirildi.

Samsun'da uzay ve uçak mühendisi Yusuf Kahvecioğlu öncülüğünde 17 kişilik ekip tarafından, yapay zeka kullanarak futbolcuların performansını artırmak amacıyla "Futbolmatik" sistemi geliştirildi.

Kahvecioğlu ile elektrik, elektronik, bilgisayar, makine, mekatronik mühendislerinin yanı sıra yazılımcılar, spor ve sağlık, bilim insanlarının aralarında bulunduğu 17 kişilik ekip, 10 yıl önce futbolcuların performansını geliştirmek üzere bir sistem üzerinde çalışmaya karar verdi.

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra "Futbolmatik" adı verilen sistemi 7 yıllık çalışma sonucu yerli imkanlarla tamamlayan ekip, mini bir halı saha olan sistemle futbolcuların teknik kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilgisayar kontrolünde çalışan sisteme, sahaya gelen futbolcunun bilgileri giriliyor. Bu verileri yapay zeka ile işleyen sistem, kısa sürede futbolcunun tüm davranışlarını tahlil ediyor, zayıf yönlerini, eksikliklerini, hızını, kondisyonunu ölçüyor.

Çalışmaya başlayan futbolcuya sistem, farklı noktalardan toplar gönderiyor. Futbolcu da topu sistemin renkli ışıklarla gösterdiği yere doğru çabuk ve doğru şekilde atmak için çaba harcıyor.

Yapabildiklerini ve hatalarını tespit eden sistem, futbolcunun zaman içindeki gelişimini ölçüyor, hem kendi geçmişiyle hem de diğer futbolcularla kıyaslayabiliyor, çalışma stratejisi ve planlarını ortaya koyuyor.

"İçinde insanın aktif olarak yer aldığı bir bilgisayar oyunu gibi"

Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki atölyesinde "Futbolmatik" sistemini kuran Kahvecioğlu, AA muhabirine, sistemi Türk futboluna katkı sağlamak ve başarılı futbolcular yetiştirmek için oluşturduklarını söyledi.

Günümüzde futbol da dahil, içinde teknoloji bulunmayan hiçbir şeyin yaşamasının mümkün olmadığını vurgulayan Kahvecioğlu, "Geliştirdiğimiz sistemin benzeri bazı ülkeler tarafından kullanılıyor ancak biz tamamen yerli imkanlarla ve benzerlerinin çok daha ileri seviyesini yaptığımızı, başarılı olduğumuzu iddia ediyoruz. Futbolcuyu tanımak, performansını ölçmek, gelişimini takip etmek ve her gün daha iyisini yapmaya çalışmak çok önemli." dedi.

Sistemlerinin futbolcuyu, yaptığı değil yapamadığı hareketlere göre çalışmaya zorladığını ve gelişimini sağladığını anlatan Kahvecioğlu, "İçinde insanın aktif olarak yer aldığı bir bilgisayar oyunu gibi. Futbolcunun başarısına odaklı bir sistem. Çok yoğun ve etkili çalıştırıldığında en az beş misli kısa zamanda futbolcu yetiştirilebiliyor ya da en iyi dediğimiz bir futbolcuya bile çok kısa zamanda başka mükemmel yetenekler kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kahvecioğlu, tüm testleri tamamlanan sistemi ilk olarak Samsun'da kuracaklarını ve genç yeteneklerin gelişmesine destek sağlanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dededen kalma usullerle günümüzde başarılı olma şansınız hiç yok. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde Türkiye yabancı futbolcu getiren değil ihraç eden ülke olacak. Bu sistemle geleceğin futbolcularını yetiştirip ülke futboluna katkı sunacağız. Sonuç odaklı çalışan bir sistem. Her futbolcunun karnesini çıkarıyor. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz."

"Futbolmatik" sistemini inceleyen Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Kasapoğlu da sistemi ülkenin futbol projesi haline getirmek istediklerini söyledi.

Projeyi önemsediklerini belirten Kasapoğlu, "Yeni yeteneklerin kazanılmasında çok önemli bir çalışma. Hem şehrimizde hem de Türkiye'deki tüm futbol kulüplerine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA