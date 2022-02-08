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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA, Süha Gür - Spor
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: ÜlkerHakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan YemişkenFenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare (Dk. 66 Rossi), Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Ozan Tufan (Dk. 49 Pelkas), Crespo, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare (Dk. 66 Rossi), Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Ozan Tufan (Dk. 49 Pelkas), Crespo, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 66 Serdar Dursun), Berisha

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Attamah), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 46 Hosseini), Emrah Başsan, Bertolacci (Dk. 73 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Cardoso)

Gol: Dk. 90+4 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Bilal Bayazit, Dk. 75 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Min-jae (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın uzaktan sert vuruşunda yan kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

90+4. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramazan Civelek'in şutunda, barajda Berisha'ya çarpan top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Süha Gür - Spor

Mert Hakan Yandaş, Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Berke Özer, Spor, Haber

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