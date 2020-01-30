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Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final birinci maçlarının programı açıklandı.

30.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:09
Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

Kaynak: AA

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: Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
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