Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Aytaç Kara), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Akbaba), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Babel (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Aytaç Kara), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Akbaba), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Babel (Dk. 73 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 87 Mustafa Muhammed)

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin (Dk. 63 Oliver Kristensen), Kehinde (Dk. 83 Filip Kristensen), Johnsen, Lauenborg???, Tibbling (Dk. 63 Ankersen), Egho (Dk. 70 Kamara), Mistrati (Dk. 63 Klysner)

Goller: Dk. 11 Egho (Randers), Dk. 48 Van Aanholt, Dk. 59 Lauenborg (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 39 Van Aanholt, Dk. 54 Alpaslan Öztürk, Dk. 70 Luyindama, Dk. 90 Muslera (Galatasaray), Dk. 54 Egho, Dk. 66 Johnsen, Dk. 71 Kamara, Dk. 90+1 Piesinger, Dk. 90+5 Filip Kristensen (Randers)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

48. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Randers yarı alanının ortalarında topla buluşan Babel, pasını soldan bindiren Van Aanholt'a aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren Hollandalı futbolcu düzgün bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

49. dakikada Galatasaray, Diagne ile üst üste pozisyonlardan yararlanamadı. Randers'in santrasının ardından topu kapan Feghouli, bekletmeden pasını savunma arkasına hareketlenen Diagne'ye çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Senegalli futbolcunun vuruşunda, Carlgren iki hamlede topun sahibi oldu.

Aynı dakika içinde yine Feghouli'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Diagne, bir rakibinden sıyrılarak hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, kaleciyi geçen top önce üst direğe sonra da yere çarparak oyun alanına döndü.

56. dakikada Van Aanholt'un sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Feghouli kafayla topu indirdi. Altıpastaki karambolde son olarak Alpaslan Öztürk topa vurdu. Çizgi üzerindeki savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.

59. dakikada Galatasaray ilginç bir golle öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın yerden ortasında altıpastaki Piesinger meşin yuvarlağa uzaklaştırmak için vurdu. Ancak takım arkadaşı Lauenborg'a çarpan top ağlara gitti: 2-1.

90+3. dakikada bulduğu büyük boşluğu değerlendiren ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed'in çaprazdan şutunda, kaleci Carlgren topu kornere tokatladı.

90+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Van Aanholt'un sağına çekerek çıkardığı şutta top yan direkten oyun alanına döndü. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, kaleci Carlgren meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

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