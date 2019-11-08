Futbol: UEFA Avrupa Ligi

08.11.2019 01:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:12

Stat: Braga Belediye

Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vytenis Kazlauskas (Litvanya)

Braga: Eduardo, Esgaio, Wallace, Bruno Viana, Sequeira, Galeno, Palhinha, Fransergio, Andre Horta (Dk. 77 Trincao), Paulinho (Dk. 67 Rui Fonte), Ricardo Horta (Dk. 60 Wilson Eduardo)

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin (Dk. 63 Rebocho), Lens, Oğuzhan Özyakup, Kartal Yılmaz (Dk. 72 Elneny), Boyd, Güven Yalçın (Dk. 88 Erdem Seçgin), Umut Nayir

Goller: Dk. 14 ve 37 Paulinho, Dk. 81 Wilson Eduardo (Braga), Dk. 29 Boyd (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 44 Lens (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 18 Roco, Dk. 20 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 58 Bruno Viana (Braga)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.

Bu sonuçla grupta 3. galibiyetini alan Braga, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Dördüncü mağlubiyetini yaşayan ve henüz puanı bulunmayan Beşiktaş ise son sırada kaldı.

46. dakikada savunmanın arkasına sarkan Fransergio'nun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada Galeno'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Fransergio'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada Braga üçüncü gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Wilson Eduardo'nun ceza sahası önünden sol ayağıyla bekletmeden yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, güçlükle meşin yuvarlağa müdahale etti ve golü önledi.

68. dakikada Wilson Eduardo'nun sağ kanattan ortasında Rui Fonte'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Karius, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Güven Yalçın'ın ceza sahası dışında hafif sağ çaprazda yerden sert vuruşunda kaleci Eduardo, sol köşeye giden topu yatarak çeldi. Ardından Braga savunması, topu taca attı. Pozisyonun devamında Boyd'un ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

81. dakikada Braga farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Galeno'nun ceza sahasına ortasında kale önünde boş pozisyonda Wilson Eduardo, kaleci Karius'tan önce topa ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

90+2. dakikada Wilson Eduardo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda kaleci Karius'un müdahale ettiği top üst direkten döndü.

Braga, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA