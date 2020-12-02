Futbol: Toplu sonuç
Misli.com 3. Lig'in 12. hafta, 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarla tamamlandıGruplarda alının sonuçlar şöyle: 1.
Misli.com 3. Lig'in 12. hafta, 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı
Gruplarda alının sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Belediye Derincespor-Antalya Kemerspor: 4-1
Arnavutköy Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1
Manisaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928-Çankaya Futbol Kulübü: 1-1
1877 Alemdağspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3
Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor: 1-2
Diyarbekispor-Ofspor: 1-1
Payasspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
2. Grup:
Tekirdağspor-Ağrı 1970: 2-1
Karaman Belediyespor-Tokatspor: 0-3
Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-2
Yomraspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2
Fethiyespor-İskenderun Futbol Kulübü: 5-0
Ceyhanspor-Mardin Fosfatspor: 1-3
Darıca Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor: 2-1
Yozgatspor 1959-Çengelköy: 2-0
3. Grup:
Şile Yıldızspor-Çarşambaspor: 0-1
Altındağspor-Arhavispor: 1-0
Osmaniyespor-Çatalcaspor: 1-2
Erbaaspor-Cizrespor: 0-1
Isparta 32-Yalovaspor: 1-2
Esenler Erokspor-Elazığ Karakoçan FK: 1-0
Batman Petrolspor-Karşıyaka: 0-0
İçel İdmanyurdu-Somaspor: 1-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük