Futbol: Toplu sonuç
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Futbol: Toplu sonuç

02.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:49
Futbol: Toplu sonuç

Misli.com 3. Lig'in 12. hafta, 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarla tamamlandıGruplarda alının sonuçlar şöyle: 1.

Misli.com 3. Lig'in 12. hafta, 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı

Gruplarda alının sonuçlar şöyle:

1. Grup:

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Belediye Derincespor-Antalya Kemerspor: 4-1

Arnavutköy Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1

Manisaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Bucaspor 1928-Çankaya Futbol Kulübü: 1-1

1877 Alemdağspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3

Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor: 1-2

Diyarbekispor-Ofspor: 1-1

Payasspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

2. Grup:

Tekirdağspor-Ağrı 1970: 2-1

Karaman Belediyespor-Tokatspor: 0-3

Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-2

Yomraspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2

Fethiyespor-İskenderun Futbol Kulübü: 5-0

Ceyhanspor-Mardin Fosfatspor: 1-3

Darıca Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor: 2-1

Yozgatspor 1959-Çengelköy: 2-0

3. Grup:

Şile Yıldızspor-Çarşambaspor: 0-1

Altındağspor-Arhavispor: 1-0

Osmaniyespor-Çatalcaspor: 1-2

Erbaaspor-Cizrespor: 0-1

Isparta 32-Yalovaspor: 1-2

Esenler Erokspor-Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Batman Petrolspor-Karşıyaka: 0-0

İçel İdmanyurdu-Somaspor: 1-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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