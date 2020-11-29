Futbol: Toplu sonuç
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Futbol: Toplu sonuç

29.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:37
Futbol: Toplu sonuç

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 12. hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 12. hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

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Manisa FK-Hekimoğlu Trabzon: 6-1

Çorum FK-Anagold 24Erzincanspor: 2-2

Kocaelispor-Kahramanmaraşspor: 3-0

Afjet Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Niğde Anadolu FK-Ankara Demirspor: 0-2

Zonguldak Kömürspor-Hacettepe: 4-1

Gümüşhanespor-Uşakspor: 0-3

Sarıyer-Şanlıurfaspor: 3-0

Not: İnegölspor-Sancaktepe FK maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup:

Tetiş Yapı Elazığspor-Pazarspor: 0-3

Bayburt Özel İdare-Vanspor FK: 2-3

Serik Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1

Kardemir Karabükspor-Tarsus İdmanyurdu: 0-3

Turgutluspor-Eyüpspor: 2-1

Etimesgut Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 4-1

Kırşehir Belediyespor-Bodrumspor: 3-0

Mamak FK-Karacabey Belediyespor: 0-2

Pendikspor-Sakaryaspor: 0-2

Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 2-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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