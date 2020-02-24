Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında 1. Grup'ta Çankaya FK, sahasında Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 3. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında 1. Grup'ta Çankaya FK, sahasında Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti.
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Konuk Çatalcaspor, 49. dakikada Gökhan Günel'in golüyle öne geçti. Çankaya FK, 53. dakikada Cemre Atmaca, 56. dakikada da Caner Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Çankaya FK, bu galibiyetle puanını 34'e yükselterek, 9. sıraya çıktı. Konuk ekip ise 36 puanla 8. sırada kaldı.