Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında 1. Grup'ta Çankaya FK, sahasında Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti.

24.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:36
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında 1. Grup'ta FK, sahasında Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti.

Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Konuk Çatalcaspor, 49. dakikada Gökhan Günel'in golüyle öne geçti. Çankaya FK, 53. dakikada Cemre Atmaca, 56. dakikada da Caner Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Çankaya FK, bu galibiyetle puanını 34'e yükselterek, 9. sıraya çıktı. Konuk ekip ise 36 puanla 8. sırada kaldı.

Kaynak: AA
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