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Futbol: TFF 1. Lig play-off finali

Stat: EryamanHakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık OngunAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic, Tarık Çamdal, Rassoul, Sinan Kurt, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Mehmet AkyüzFatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk,...

Futbol: TFF 1. Lig play-off finali
30.07.2020 22:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:49

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic, Tarık Çamdal, Rassoul, Sinan Kurt, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Ndao, Çağrı Ortakaya, Attamah, Sabo, Darri, Sobiech

Gol: Dk. 41 Çağrı Ortakaya (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 39 Tarık Çamdal (Adana Demirspor)

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off final maçının ilk yarısını Fatih Karagümrük, Adana Demirspor karşısında 1-0 önde bitirdi.

23. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Darri'nin pasında ceza yayı yakınından kaleyi karşıdan gören noktadan Attamah'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.

29. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında altı pas yakınında sol taraftan Volkan Şen, müsait pozisyonda topu dışarı attı.

36. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek'in ceza sahası içine pasında, Sobiech'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt topu son anda kornere çeldi.

41. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alparslan Erdem'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Çağrı Ortakaya'nın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-1.

45+2. dakikada Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un sağdan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta Erkan Zengin'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

Maçın ilk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle bitti.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu ve bazı milletvekilleri ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Kaynak: AA

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