Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

25.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:32
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Hakan Ceylan, Oğuz Terzi, Burak Cansızİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Etoga, Ethemi (Dk. 69 Tayyip Ebrar Cumur), Levent Ayçiçek (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Hakan Ceylan, Oğuz Terzi, Burak Cansız

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Etoga, Ethemi (Dk. 69 Tayyip Ebrar Cumur), Levent Ayçiçek (Dk. 90+3 Mehmet Yeşil), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+3 Abazaj), Ali Yaşar

Adanaspor: Karacic, Ömer Çicek (Dk. 61 Ergin Keleş), Ozegovic, Eren Keleş (Dk. 87 Berkan Fırat), Donkor, Atalay Babacan (Dk. 46 Umut Süzen), Celil Yüksel (Dk. 88 Serhat Tunç), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver

Gol: Dk. 45+3 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 50 Uygar Mert Zeybek, Dk. 90+6 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ağırladığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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