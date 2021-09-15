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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Cem ÖzbayMenemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Kerem Paykoç, Mete Çelik, Emre Özer (Dk. 75 Enes Sağlık), Cem Çelik (Dk. 75 Ahmet Aslan), Ba, Ahmet Sağat (Dk. 90+2 Toni Gomes), Akanbi (Dk. 90+2 Abdullah Aydın), Pote (Dk.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Cem Özbay

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Kerem Paykoç, Mete Çelik, Emre Özer (Dk. 75 Enes Sağlık), Cem Çelik (Dk. 75 Ahmet Aslan ), Ba, Ahmet Sağat (Dk. 90+2 Toni Gomes), Akanbi (Dk. 90+2 Abdullah Aydın), Pote (Dk. 65 Sabbah)

Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 90+2 Muhammet Taha Şahin), Sadi Karaduman, Ahmet Kesim, Erhan Kara (Dk. 46 Sousa), Sertaç Çam, Kouter, Kubilay Aktaş, Anıl Koç (Dk. 58 Tabekou), Hakan Barış (Dk. 84 Okan Eken), Orgill (Dk. 46 Diallo)

Goller: Dk. 50 Ahmet Sağat, Dk. 70 Akanbi (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Mazlum Demir, Dk. 73 Sinan Akgöl (Menemenspor), Dk. 83 Sadi Karaduman (Manisa)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Menemenspor, Manisa'yı 2-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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