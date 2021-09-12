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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Alper Çetin, Nurettin Dinçer Demir, Mustafa YükselAltınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Rahmi Salih Kaya), Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Ahmet Dereli), Recep Aydın, Volkan Fındıklı, Kürşad Sürmeli (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Nurettin Dinçer Demir, Mustafa Yüksel

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Rahmi Salih Kaya ), Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Ahmet Dereli), Recep Aydın, Volkan Fındıklı, Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Metehan Yılmaz), Feyttullah Gürlük (Dk. 57 Burak İnce), Enis Destan (Dk. 46 Hüsamettin Yener)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz (Dk. 74 Bruno), Luka Capan, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Ofosu (Dk. 83 Kerem Şen), Kubilay Sönmez, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Kerem Şen), Acolatse, Burak Altıparmak, Matavz

Goller: Dk. 2 Ali Dere, Dk. 90+4 Hüsamettin Yener (Altınordu), Dk. 90+5 Matavz (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Enis Destan, Dk. 65 Metehan Yılmaz, Dk. 66 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Dk. 66 Kubilay Sönmez, Dk. 90+2 Kerem Şen (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

İzmir temsilcisi bu sezon ilk galibiyetini alırken, Bursaspor 4. haftada da 3 puana ulaşamadı.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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