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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AtatürkHakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Göktuğ Hazar ErelBeypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Atasever (Dk. 58 Novak), Bregu (Dk. 83 Arda Köksal), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Ali Keten (Dk.

Stat: Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Göktuğ Hazar Erel

Beypiliç Boluspor : Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Atasever (Dk. 58 Novak), Bregu (Dk. 83 Arda Köksal), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Ali Keten (Dk. 74 Emin Bayram), Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 57 Tugay Kacar)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 36 İlyas Kubilay Yavuz), Atila Turan, Omolo (Dk. 74 Özçakmak), Mandjeck, Semih Karadeniz, Pereira (Dk. 46 Segura), Benhur Keser (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Bahattin Köse (Dk. 46 Ndlovu)

Goller: Dk. 2 Bertu Alican Özyürek, Dk. 40 Kasongo (Beypiliç Boluspor)

Sarı kart: Dk. 66 Ali Keten, Dk. 79 Mehmet Zahit Çınar (Beypiliç Boluspor), Dk. 66 Omolo (Kocaelispor)

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri
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