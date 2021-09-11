Futbol: TFF 1. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Niyazi Atakan AtasevenEyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Taşkın İlter (Dk. 62Muhammed Akarslan), Cenk Ahmet Alkılıç, Timur Temeltaş (Dk. 61 Gökcan Kaya), Caner Bağ (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Niyazi Atakan Ataseven

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Taşkın İlter (Dk. 62

Muhammed Akarslan), Cenk Ahmet Alkılıç, Timur Temeltaş (Dk. 61 Gökcan Kaya), Caner Bağ (Dk. 62 Stancu), Umut Bulut

Denizlispor: Stackowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Aissati (Dk. 61 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Djedje (Dk. 81 Onazi), Darri (Dk. 61 Tusha), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 72 Muğdat Çelik)

Gol: Dk. 57 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+6 Muğdat Çelik (Penaltıdan) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Umut Bulut, Dk. 70 Bekir Yılmaz, Dk. 86 Yalçın Kılınç (Eyüpspor), Dk. 70 Oğuz Yılmaz, Dk. 90+1 Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)

TFF 1. Ligin 4. haftasında Denizlispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Tanju Özcan Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Ece Üner Acun Ilıcalı Yeşim Salkım
Spor Fatih Terim Diego Max Meyer
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: TFF 1. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 19:36:01. #1.12#