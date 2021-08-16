Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Stat: Bitci TimsahHakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Erkan AkbulutBursaspor: Erhan Erentürk, Cüneyt Köz (Dk. 81 Ozan İsmail Koç), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 82 Capan), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ofosu (Dk.

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut

Bursaspor: Erhan Erentürk, Cüneyt Köz (Dk. 81 Ozan İsmail Koç), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 82 Capan), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ofosu (Dk. 71 Matavz), Eren Güler (Dk. 46 İsmail Yüksek)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Evren Korkmaz, Donkor, Rüştü Hanlı, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Serdar Özkan (Dk. 63 Tetteh), Kadir Keleş, Samed Ali Kaya (Dk. 78 Fıratcan Üzüm), Ozegovic

Goller: Dk. 6 Samed Ali Kaya (Adanaspor), Dk. 14 Burak Altıparmak (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Uğurcan Yazğılı, Dk. 86 Burak Çapkınoğlu, Dk. 90 Fıratcan Üzüm (Adanaspor), Dk.90+5 Furkan Emre Ünver

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasındaki Bursaspor-Adanaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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