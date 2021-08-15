Futbol: TFF 1. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Menemen İlçeHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün KamacıMenemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Ömer Şahbaş, Mazlum Demir, Mete Çelik, Gomes, Ba (Dk. 90+5 Cem Çelik), Adamu, Akanbi, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 80 Emre Özer), Ahmet Sağat (Dk.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan ÇÇalışır, Ogün Kamacı

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Ömer Şahbaş, Mazlum Demir, Mete Çelik, Gomes, Ba (Dk. 90+5 Cem Çelik), Adamu, Akanbi, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 80 Emre Özer), Ahmet Sağat (Dk. 90 Sabbah)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Celal Hanalp (Dk. 46 Özgür Sert), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı (Dk. 73 Mustafa Akbaş), Gökhan Kardeş, Gökhan Alsan, Novikovas, Ahmet Canbaz, Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 37 Ahmet Sağat, Dk. 90+4 Ba (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Celal Hanalp, Dk. 57 Gökhan Alsan, Dk. 72 Ahmet Canbaz, Dk. 78 Erkan Sözeri (Teknik direktör), Dk. 90+2 Özgür Sert (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 57 Ba (Menemenspor)

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu ilk maçında Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işın Karaca Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Süreyya Yalçın
Spor Muslera Merve Çoban Lionel Messi Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbol: TFF 1. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 23:53:09. #1.14#

title