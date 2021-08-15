Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Stat: VefaHakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Bersan DuranTuzlaspor: Angeler, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 82 Aykut Çeviker), Bardhi, Safa Kınalı (Dk. 71 Ahmet Yazar), Valente (Dk.

Stat: Vefa

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Bersan Duran

Tuzlaspor: Angeler, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 82 Aykut Çeviker), Bardhi, Safa Kınalı (Dk. 71 Ahmet Yazar), Valente (Dk. 86 Metincan Cici), Pedersen

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 66 İshak Çakmak), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 66 Ali Kaan Güneren), Owusu, Geraldo (Dk. 82 Erdem Özgenç), Cem Ekinci, Eren Derdiyok (Dk. 71 Şahverdi Çetin)

Goller: Dk. 18 Safa Kınalı (Tuzlaspor), Dk. 45+2 Owusu (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 22 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü)

TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Tuzlaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma öncesinde Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen selde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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