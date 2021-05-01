Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Mehmet AkıncıkYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Guido Koçer (Dk. 57 İlyas Kubilay Yavuz), Savicevic (Dk. 72 Gökhan Alsan), Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Coureur), Dja Djedje (Dk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Mehmet Akıncık

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Guido Koçer (Dk. 57 İlyas Kubilay Yavuz), Savicevic (Dk. 72 Gökhan Alsan), Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Coureur), Dja Djedje (Dk. 72 Ferhat Çulcuoğlu), Yasin Öztekin, Mucahit Albayrak, Nadir Çiftçi, Erkam Reşmen (Dk. 84 Erhan Kartal)

Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Umar (Dk. 59 Mehmet Tuğrul Başkan), Mahmut Akan, Erdem Çetinkaya, Mudimu (Dk. 68 Levent Gülen), Barış Zeren, Samed Ali Kaya (Dk.78 Mustafa Batuhan Altıntaş), Bodul (Dk. 78 Olatunbosun), Pedersen

Goller: Dk. 25 Yasin Öztekin, Dk. 65 Veli Çetin, Dk. 74 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor), Dk. 48 Darko Bodul (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Guido Koçer, Dk. 56 Nadir Çiftçi, Dk. 57 Savicevic, Dk. 69 Dja Djedje (Yılport Samsunpor), Dk. 10 Umar, Dk. 90+2 Ali Ülgen (Ankaraspor)

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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