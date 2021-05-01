TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Ceza sahası sol çaprazında kullanılan serbest vuruşta Berkay Samancı'nın kestiği ortaya ceza alanında iyi yükselen Domgjonas, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Domgjonas, ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı faulün ardından hakem Yasin Kol penaltı notasını gösterdi.

23. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu ağlara göndererek skora eşitlik getirdi. 1-1

64. dakikada rakip ceza sahasından seken topa ceza alanının bir hayli dışından gelişine vuran Uğur Utlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

78. dakikada Ogün rakip ceza sahasını çizgisine kadar inerek pasını içerideki Melik'e verdi. Yerden gelen topu ağlara gönderen Melik, farkı 2'ye çıkarttı. 3-1

90+1. dakikada rakip ceza sahası içerisinde Barış'ın şutu direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Eze, fileleri sarstı. 4-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Yasin Kol xx, Serdar Diyadin xx, Oğuz Terzi xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx (Haşim Arda Sarman dk. 83 ?), Fatih Selimhan Solmaz xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xx (Diallo dk. 83 ?), Cem Ekinci xx (Melik Derin dk. 71 xx), Uğur Utlu xx (İrfan Akgün dk. 71 xx), Burak Aydın xx (Bilal Budak dk. 87 ?), Barış Alper Yılmaz xx, Eze xx

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cinan, Diabang, Haşim Arda Sarman, Hamidovic, Ilır Mustafa

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen xx, Ömer Şahbaş xx, Furkan Bayır xx, Domgjonas xx, Emirhan Topçu xx, Berkay Samancı xx, Mahamadou Ba xx (Aydın Yılmaz dk. 75 xx), Akanbi xx, Traore xx (Tayfun Aydoğan dk. 46 xx), Yusuf Talum xx, (Rıdvan Koçak dk. 58 xx), Batuhan Adıgüzel xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46 xx), Akanbi xx (Tidjani dk. 58 xx)

Yedekler: Fatih Demirlek, Tidjani, Bekir Can Sönmez, Murat Yılmaz, Cem Çelik, Abdülkadir Öztürk,,

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Goller: Domgjonas (dk. 16) (Menemenspor), Barış Alper Yılmaz (dk. 23), Uğur Utlu (dk. 64), Melik Derin (dk. 78), Eze (dk. 90+1) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mahamadou Ba, Furkan Bayır, Emirhan Topçu, Tidjani (Menemenspor), Burak Aydın, Eze (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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