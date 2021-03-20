Gzt Giresunspor: 0-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gzt Giresunspor: 0-2

20.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:27
Gzt Giresunspor: 0-2

STAT: 19 Mayıs StadıHAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Özcan SultanoğluYILPORT SAMSUNSPOR : Nurullah- Kerem, Veli, Erkam, Caner, Savicevic (Dk. 77 Oğuz), Djedje, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Mücahit), Yasin (Dk. 84 Burak), Hamroun (Dk. 64 Kubilay), Mathias (Dk.

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu

YILPORT SAMSUNSPOR : Nurullah- Kerem, Veli, Erkam, Caner, Savicevic (Dk. 77 Oğuz), Djedje, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Mücahit), Yasin (Dk. 84 Burak), Hamroun (Dk. 64 Kubilay), Mathias (Dk. 84 Guido)GZT GİRESUNSPOR : Tolgahan- Diarra, Hüsamettin (Dk. 85 Kerem Kalafat), Mehmet, Eren, Nalepa (Dk. 71 Erol Can Akdağ), Balde, Sergen (Dk. 90 Abdou Razack Traore), Hayrullah, Uzodimma (Dk. 90 Marko Milinkovic), Caner Hüseyin BağGOLLER : Dk. 90+1 ve Dk. 90+7 Abdou Razack Traore, (Gzt Giresunspor)SARI KARTLAR : Caner (Yılport Samsunspor) Erol Can Akdağ (Gzt Giresunspor)KIRMIZI KART: Dk. 74 Kerem Can Akyüz, Dk. 80 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında 9 kişi kaldığı maçta Gzt Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu.27'nci dakikada ani gelişen atakta Kerem'in ceza sahasına yaptığı ortaya Gökhan Karadeniz'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.36'ncı dakikada Gökhan Karadeniz'in pasıyla buluşan Savicevic'in ceza sahasından kaleye çektiği şutta kaleci Tolgahan iki hamlede topun sahibi oldu.43'üncü dakikada organize gelişen atakta Kerem'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mathias'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.64'üncü dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada Savicevic'in indirdiği topa gelişine vuran Gökhan Karadeniz'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.90+1'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci ile karşı karşıya kalan Traore'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

90+7'nci dakikada hızlı gelişen Giresunpor atağında topla buluşan Traore, uzun süre topu sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çapraz pozisyondan yaptığı ayak içi vuruşta top ağlara gitti: 0-2.


- Samsun
Gzt Giresunspor: 0-2
Gzt Giresunspor: 0-2
Gzt Giresunspor: 0-2
Gzt Giresunspor: 0-2
Gzt Giresunspor: 0-2
Gzt Giresunspor: 0-2
Gzt Giresunspor: 0-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Akif Ersoy Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kemal Sunal Şeyma Subaşı Ayşegül Çınar Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gzt Giresunspor: 0-2 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 21:28:48. #1.16#
title