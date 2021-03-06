Menemenspor: 1 - 1
06.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:27
Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Ankaraspor, evinde Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Ankaraspor, evinde Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı.
STAT: OsmanlıHAKEMLER: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Burak CansızANKARASPOR: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Ali Ülgen (Dk. 83 Gökhan Akkan), Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 89 Tevfik Altındağ), Mahmut Akan, Olatunbosun, Umar (Dk. 89 Bodul), Engin Bekdemir (Dk. 57 Halil İbrahim Esen)MENEMENSPOR: Emre Selen, Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz, Emir Han Topçu, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 84 Okan Yılmaz), Adamu, Traore (Dk. 70 Aydın Yılmaz), Omar Mohamed, Tayfun Aydoğan, Rasheed Akanbi (Dk. 84 Mehmet Aytemiz), Zenke (Dk. 46 İsmail Haktan Odabaşı)GOLLER: Dk. 19 Umar (Ankaraspor), Dk. 90 3 İsmail Haktan Odabaşı (Menemenspor)
SARI KARTLAR: Dk.14 Blagojevic, Dk. 69 Halil İbrahim Esen, Dk.53 Engin Bekdemir, Dk. 62 Umar, Dk. 81 Tevfik Altındağ, Dk. 81 Ali Ülgen (Ankaraspor), Dk. 77 Emir Han Topçu (Menemenspor)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı