Futbol: TFF 1. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: TFF 1. Lig

01.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:47
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 15 TemmuzHakemler: Koray Gençerler, Emrah Ünal, Cemil TunçTuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin, İsmail Konuk (dk. Ömer Şişmanoğlu), Rotman, Anıl Karaer, Cajic, Muhammed Gönülaçar, Pucko (dk. 70 Onur Ayık), Gökcan Kaya, Carius (dk. 53 Ahmet Yazar), Thuram (dk.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Koray Gençerler, Emrah Ünal, Cemil Tunç

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin, İsmail Konuk (dk. Ömer Şişmanoğlu), Rotman, Anıl Karaer, Cajic, Muhammed Gönülaçar, Pucko (dk. 70 Onur Ayık), Gökcan Kaya, Carius (dk. 53 Ahmet Yazar), Thuram (dk. 90+1 Yohou)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, İsmail Erdoğan (dk. 77 Furkan Şeker), Donkor, Hakan Cinemre, Canberk Dilaver (dk. 88 Evren Korkmaz), Celil Yüksel, Uğurcan Yazgılı, Ergin Keleş (dk. 64 Ahmethan Köse), Atalay Babacan (dk. 88 Serdar Özkan), Berkan Fırat, Ozegovic

Goller: Dk. 56 Anıl Karaer, Dk. 79 ve Dk. 87 (Penaltıdan) Thuram (Tuzlaspor), Dk. 32 Ozegovic, Dk. 69 Atalay Babacan (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 33 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+5 Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor), Dk. 30 Uğurcan Yazgılı, Dk. 85 Celil Yüksel (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, sahasında Adanaspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki Kerimcan Durmaz
Spor Ersun Yanal Osman Özköylü Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 17:02:42. #1.14#
title