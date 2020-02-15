Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet YumakHatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek (Dk. 46 Sadi Karaduman), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Barbosa), Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Quali (Dk.

15.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:08
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: , Oğuz Terzi, Muhammet Yumak

Hatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek (Dk. 46 Sadi Karaduman), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Barbosa), Rayane, , Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Quali (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Yusuf Abdioğlu, Popov

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Ergin Keleş, Onur Ayık, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cikalleshi (Dk. 82 Aykut Çeviker), Bjarnason (Dk. 87 Musa Nizam), Erhan Çelenk (Dk. 82 Çekdar Orhan)

Goller: Dk. 7 ve Dk. 78 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 10 Onur Ayık, Dk. 42 Erhan Çelenk, Dk. 44 Bjarnason (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Rotman, Dk. 79 Cikalleshi, Dk. 90 Çekdar Orhan, Dk. 90 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 79 Sadi Karaduman, Dk. 80 Mesut Çaytemel, Dk. 90+3 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinden) (Hatayspor)

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler