Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Oğuz TerziBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 31 Osman Çelik), Merthan Açıl (Dk. 70 Ba), Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan, Emrah Başsan, Hamroun (Dk.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Oğuz Terzi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 31 Osman Çelik), Merthan Açıl (Dk. 70 Ba), Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan, Emrah Başsan, Hamroun (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Pote
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Alhassan, Putsila (Dk. 70 Kappel), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Hüsamettin Yener (Dk. 62 Deniz Vural), Paixao (Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu)
Goller: Dk. 4 Leandrinho, Dk. 21 ve 54 Paixao (Altay), Dk.11 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Hasan Hatipoğlu, Dk. 84 Osman Çelik, Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+2 Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Özgür Özkaya, Dk. 69 Cihan Topaloğlu (Altay)
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altay, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.