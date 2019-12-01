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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Onur Özütoprak, Utku Tunavelioğlu, Cemil TunçAltay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakcı, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Tatos, Putsila, Yılmaz Özeren, Leandrinho (Dk.

01.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:12
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: İlçe

Hakemler: Onur Özütoprak, Utku Tunavelioğlu, Cemil Tunç

Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, , Gençer Cansev, , Deniz Vural (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Tatos, Putsila, Yılmaz Özeren, Leandrinho (Dk. 83 Oğuz Han Aynaoğlu), Paixao

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hakan Aslantaş, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Özcan, Erdal Akdarı, Sekidika, Ferhat Kiraz, Issah, Milinkovic (Dk. 90 Alperen Kocabaş), Emre Güral (Dk. 81 Cemali Sertel), Sissoko (Dk. 90+6 Furgan Polat)

Goller: Dk. 34 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 58 Milinkovic, Dk. 90+6 Sissoko (Eskişehirspor), Dk. 90+6 Özgür Özkaya

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altay ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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