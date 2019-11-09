Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Cihan Aydın, Uygar Bebek, Cem Özbayİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 87 Wellington), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Diouf), Ali Dere (Dk.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Uygar Bebek, Cem Özbay
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 87 Wellington), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Diouf), Ali Dere (Dk. 84 Kağan Miray Bağış), Sayyadmanesh
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 88 Ali Özgün), Tayfun Aydoğan (Dk. 76 Muhammed Ali Doğan), Hüseyin Çolak, Sangare (Dk. 46 Murat Elkatmış)
Goller: Dk. 17 Ali Keten, Dk. 82 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 56 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Ali Aytemur (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Sangare (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 83 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 86 Onur Ergün, Dk. 90+4 Eslem Öztürk, Dk. 90+5 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.
Maçın 90+5. dakikasında İstanbulspor Teknik Direktörü Fırat Gül, hakem Cihan Aydın'a itirazları sebebiyle kırmızı kartla tribüne gönderildi.