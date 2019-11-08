Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan DuranAdana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Vedat Bora, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 35 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 65 Kosecki), Stokes, Levent Ayçiçek (Dk.

08.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:16
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, , Bersan Duran

Adana Demirspor: , Adil Demirbağ, Traore, , Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 35 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 65 Kosecki), Stokes, Levent Ayçiçek (Dk. 51 Samed Ali Kaya), Rassoul

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko, Mevlüt Çelik (Dk. 63 Sezgin Coşkun), Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic (Dk. 82 İbrahim Halil Öner), Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 63 Alperen Kocabaş), Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Goller: Dk. 6 Sekidika, Dk. 48 Sissoko, Dk. 62 Milinkovic (Eskişehirspor), Dk. 8 Mevlüt Çelik (Kendi kalesine), Dk. 51 Stokes (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 73 Kosecki (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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