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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Samet ÇavuşBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Larin, BatshuayiYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut (Dk. 43 Ramazan Civelek), Hosseini, Uğur Demirok, Carole, Campanharo, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Kemen, Thiam, İlhan Parlak

Goller: Dk. 38 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 45 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 23 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 35 Serdar Saatçı (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

25. dakikada Serdar Saatçı'nın uzun pasını Batshuayi ceza sahası içinde kafayla Larin'e indirdi, siyah-beyazlı oyuncunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada soldan ceza sahasına girerek rakibini çalımlayan Batsuhayi dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Lung topu kornere gönderdi.

38. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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