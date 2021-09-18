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Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

STAT: AntalyaHAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Veysel Sarı, Poli (Dk.85 Hakan Özmert), Güray Vural, Bünyamin Balcı, Naldo, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.46 Doğukan Sinik), Nuri Şahin (Dk.83 Ufuk Akyol), Wright, Mukairu (Dk.83 Amilton), Fredy (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Veysel Sarı, Poli (Dk.85 Hakan Özmert ), Güray Vural, Bünyamin Balcı, Naldo, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.46 Doğukan Sinik), Nuri Şahin (Dk.83 Ufuk Akyol), Wright, Mukairu (Dk.83 Amilton), Fredy (Dk.72 Enzo Crivelli)

BEŞİKTAŞ: Mert- Necip Uysal (Dk.21 Pjanic), Montero, Mehmet Topal (Dk.37 Rıdvan Yılmaz), N'Sakala, Josef, Salih (Dk.72 Oğuzhan Özyakup), Atiba, Kenan (Dk.46 Larin), Gökhan Töre (Dk.46 Ghezzal) Batshuayi

GOLLER: Dk.42 Wright, Dk.44 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor ), Dk.49 Rıdvan Yılmaz, Dk.65 Batshuayi, Dk.76 Ghezzal (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Mehmet Topal, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

11'inci dakikada Nuri Şahin'in sağ kanattan ortasında, kale önündeki Veysel'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

19'uncu dakikada Fraport TAV Antalyaspor Nuri Şahin ile ceza yayı üzerinden, kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruş kullandı. Barajın üstünden giden top az farkla auta çıktı.

41'inci dakikada Rıdvan Yılmaz ceza alanı dışı sol kanadından topu ceza alanına ortaladı. Kale önündeki Montero'nun kafa vuruşu sağ direkten az farkla auta gitti.

42'nci dakikada Poli'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Wright, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

44'üncü dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

45+2'nci dakika savunmanın arkasına sarkan Wright, ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Mert gole izin vermedi.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

49'uncu dakikada Larin'in pasında topla rakip ceza alanına giren Rıdvan Yılmaz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1.

50'nci dakikada Doğukan Sinik sağ kanattan kendi topuyla rakip ceza alanına kadar indi. Topu kale önündeki Fredy'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşu üst direkten az farkla auta çıktı.

60'ıncı dakikada Pjanic'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Larin kafayı vurdu, top direkten döndü. Seken topu Atiba tamamlamak istedi. Veysel topu çizgi üzerinden çıkardı.

65'inci dakikada Fredy'nin kısa kalan geri pasında araya giren Batshuayi, kaleciden sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ve skora dengeyi getirdi: 2-2.

70'nci dakikada Salih'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal'in yerden vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

76'ncı dakikada Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Ghezzal ceza sahası dışından sol ayağı ile yerden uzak köşeye sert bir vuruş yaptı ve takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

83'üncü dakikada Ghezzal'in sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak uzaklaştırdı.

Mücadele Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.


- Antalya
Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Spor Haberleri
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