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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenAltay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 84 Eren Erdoğan), Björkander, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 58 Rodriguez), Thiam, Poko (Dk. 87 Paixao), Pinares (Dk. 58 Aka), Bamba (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 84 Eren Erdoğan), Björkander, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 58 Rodriguez), Thiam, Poko (Dk. 87 Paixao), Pinares (Dk. 58 Aka), Bamba (Dk. 58 Ahmed Rayan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Kim (Dk. 67 Serdar Aziz), Szalai, Nazım Sangare, Sosa, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 78 Zajc), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 63 Samatta)

Goller: Dk. 51 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 55 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.

48. dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda topu kornere uzaklaştırdı.

51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Cebrail'den kaptığı topla ceza sahasına doğru yönelen Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

55. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin yerden içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Valencia, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-2

90+4. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta top direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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