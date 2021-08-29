Futbol: Süper Lig
Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenAltay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Thiam, Poko, Pinares, BambaFenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım Sangare, Sosa, Luiz Gustavo, Ferdi...
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Thiam, Poko, Pinares, Bamba
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım Sangare, Sosa, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Valencia
Süper Lig'in 3. haftasında Altay-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
36. dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
43. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, golsüz tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz