Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Stat: AntalyaHakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Furkan ÜrünFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Gökdeniz Bayrakdar, Mukairu, WrightÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali Sertel, Baiano,...

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Furkan Ürün

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Gökdeniz Bayrakdar, Mukairu, Wright

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali Sertel, Baiano, Djokovic, Yasin Pehlivan, Sabo, Dabo, Alper Potuk, Boyd

Gol: Dk. 18 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 27 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'de 3. haftanın açılış mücadelesinde, Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Sabo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

18. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Wright, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

26. dakikada Poli'nin Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle ceza yayı üzerinde yerde kaldığı pozisyonda, hakem Özgür Yankaya serbest vuruşu işaret etti. Milosevic'in kullandığı serbest vuruşta, top yandan auta çıktı.

30. dakikada ceza sahası içinden Djokovic'in şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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