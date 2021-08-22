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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Stat: KalyonHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk CurbayGaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Jefferson, Recep Niyaz (Dk. 75 Borven), Merkel (Dk. 61 Furkan Soyalp), Figueiredo (Dk. 75 Doğan Erdoğan), Dicko (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Jefferson, Recep Niyaz (Dk. 75 Borven), Merkel (Dk. 61 Furkan Soyalp), Figueiredo (Dk. 75 Doğan Erdoğan), Dicko (Dk. 32 Kenan Özer)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Dk. 75 Rıdvan Yılmaz), de Souza, Hutchinson (Dk. 65 Teixeira), Salih Uçan, Ghezzal (Dk. 66 Gökhan Töre), N'Koudou (Dk. 46 Larin), Kenan Karaman

Sarı kartlar: Dk. 4 Mendly, Dk. 45+3 Tosca (Gaziantep), Dk. 11 N'Sakala, Dk. 45+3 Vida (Beşiktaş)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci haftasında Gaziantep ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

47. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan N'Sakala'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Günay Güvenç güçlükle topu kontrol etti.

50. dakikada konuk ekip kaleyi bir kez daha yokladı. Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte karşılayan Larin'in vuruşunda, top Günay Güvenç'te kaldı.

65. dakikada topla ceza sahası yayının önüne topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert şutunda, top kalenin üstünden auta çıktı.

71. dakikada N'Sakala'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine, maça yaklaşık 5 dakika ara verildi.

86. dakikada gelişen Gaziantep atağında, Kitsiou sağ kanattan yerden ortaladı, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Kitsiou'nun yaptığı ortayı müsait bir pozisyonda önünde bulan Jefferson, topu az farkla kalenin solundan auta gönderdi.

90+4. dakikada Teixeira ceza sahası yayı üzerinden topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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