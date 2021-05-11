Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa SavranlarYukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Ali Yavuz Kol, Muhammet Özkal, Leısmann, Sakıb Aytaç, Hasan Ayaroğlu, Tusha, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, RodallegaGalatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao,...

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Ali Yavuz Kol, Muhammet Özkal, Leısmann, Sakıb Aytaç, Hasan Ayaroğlu, Tusha, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Sarracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Arda Turan, Halil Dervişoğlu

Goller: Dk. 22 Halil Dervişoğlu, Dk. 35 Babel (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 42 Sakıb Aytaç, Dk. 43 Rodallega, Dk. 45 Murawski (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 41. haftasında Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Muhammet Özkal'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Arda Turan'ın çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Abdulkadir topu kornere gönderdi.

19. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına girdikten sonra kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera uzaklaştırdı.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Gedson Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka taraftaki Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, kaleci Abdulkadir Sünger'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi.

33. dakikada Babel'le ceza sahasına girdiği sırada Muhammet Özkal'ın yere düştükten sonra topa elle müdahale etmesine hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Atışı 35. dakikada kullanan Babel, takımını 2-0 öne geçirdi.

41. dakikada sol kanattan yapıldığı ortada ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda Sakıb Aytaç'a çarpan top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Sakıb'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Abdulkadir topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz