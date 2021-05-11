Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Stat: EryamanHakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Kamil ÇetinGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Metehan Mert, Polomat, Furman, Piris da Motta, Rahmetullah Berişbek, Lima, Ayite, İlker KarakaşGöztepe: Arda Özçimen, Gassama, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Burekovic, Esiti,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Metehan Mert, Polomat, Furman, Piris da Motta, Rahmetullah Berişbek, Lima, Ayite, İlker Karakaş

Göztepe: Arda Özçimen, Gassama, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Burekovic, Esiti, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek, Ideye

Goller: Dk. 12 Ideye, Dk. 31 Yalçın Kayan (Göztepe), Diego (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 14 Furman, Dk. 45+1 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 41. haftasında Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

12. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ideye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

28. dakikada Rahmetullah Berişbek'le paslaşarak ceza sahasına giren Johansson'un şutunda top kaleci Arda Özçimen'in üzerine gitti.

31. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Yalçın Kayan, gelişine yaptığı sert şutla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

38. dakikada Rahmetullah Berişbek ceza sahasının sağından son çizgiye inerek yaptığı ortasında Lima, kale sahasının önünde uygun pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Furman'ın sol kanattan kullandığı korner atışında kale sahasının önündeki Diego'nun düzgün kafa vuruşunda top ağları havalandırdı: 1-2.

İlk yarı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Meral Akşener Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 21:49:10. #1.14#

title